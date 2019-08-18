أحمد بحيري.. "حرامي برخصة" يقود قطيعا من اللجان الإلكترونية (صور)

يقود اليوتيوبر أحمد بحيري، قطيعا من اللجان الإلكترونية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لرد أي انتقاد قد يتعرض له بسبب سرقاته المتكررة للمقالات التي يحولها إلى محتوى مرئي على قناته للتربح منها، دون إذن أو تصريح من المواقع المالكة لها.



وتنشط مجموعة كبيرة من الحسابات التابعة للجان أحمد بحيري، خاصة على المنشورات التي تفضحه، وتقوم هذه اللجان بمئات التعليقات المتشابهة المكررة.



وبعد فحص هذه الحسابات، تم اكتشاف أنها حسابات مجهولة الهوية، ليست نشطة، لا تحتوي على أي معلومات خاصة بأصحابها.



وأحمد بحيري، هو يوتيوبر يعيش في تركيا تحت رعاية جماعة الإخوان الإرهابية، إذ يحرص موقع الحرية والعدالة التابع للجماعة الإرهابية على نشر فيديوهاته والترويج لها، إلى جانب الدعم الكامل الذي يلقاه من أفراد الجماعة والمنتمين لهم على مواقع التواصل.