حريق محطة وقود بتبوك في السعودية (فيديو)

نشب حريق في صهريج بنزين داخل محطة وقود بحي المروج بتبوك بالسعودية، أثناء تعبئة الخزان الأرضي أدى لتضرر عدد من السيارات التي كانت متوقفه بجوار المحطة.



وأوضح نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، في تصريحات صحفية، أنه في تمام الساعة (١٨:٥٥) مساء اليوم وردنا بلاغًا عن وجود حريق في صهريج بنزين داخل محطة بحي المروج وعلى الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع.



وأضاف أنه عند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في صهريج بنزين أثناء تعبئة الخزان الأرضي، حيث تم على الفور عملية إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، ونتج عن الحادث تضرر عدد من السيارات كانت متوقفه بجوار المحطة، كما أنه لم ينتج عن الحادث أي اصابات أو وفيات.