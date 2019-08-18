انكماش معدل التضخم في الأردن

اظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، انكماش الأسعار بنسبة 0.13% في يوليو الماضي، مقارنة بتضخم نسبته 0.5% في الشهر السابق؛ نتيجة انخفاض مجموعات اللحوم والدواجن، والنقل، والفواكه، والسكر ومنتجاته والوقود والإنارة.



وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر السبعة الأولى من 2019 بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى أساس سنوي، ارتفع (التضخم) في الأردن بنسبة 0.2% في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.



وقُدَرَ مشروع موازنة الأردن 2019 نمو معدل التضخم بنسبة 2.3% في 2019 و2020، و2.5% عام 2021.