اكتساح بوروسيا دورتموند ضيفه أوجسبورج بخماسية تتصدر اهتمامات صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأحد، والتي جاء على رأسها اكتساح بوروسيا دورتموند ضيفه أوجسبورج (5-1)، أمس السبت، في الجولة الأولى بالدوري.



وسلطت صحيفة (كيكر) الضوء، عبر موقعها الإلكتروني، على نتائج الجولة الافتتاحية للدوري، والتي جاء على رأسها فوز دورتموند الساحق على أوجسبورج بنتيجة 5-1، وانتصار باير ليفركوزن الثمين على بادربورن بنتيجة 3-2.



كما اهتمت صحيفة (بيلد) أيضا بفوز دورتموند.. مؤكدة تصدره للدوري منذ البداية، بعدما اكتسح ضيفه أوجسبورج بخماسية.



وتحت عنوان (كوتينيو سيكون أفضل لاعب في البوندسليجا)، نوهت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إلى اقتراب إتمام انتقال اللاعب البرازيلي فيليبى كوتينيو إلى فريق بايرن ميونخ الألماني، قادمًا من برشلونة الإسباني.