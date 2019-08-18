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عالم

الجيش الليبى ينفذ 13 غارة ضد مواقع فى مصراتة بينها الكلية الجوية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قصفت طائرات الجيش الليبي مواقع في مدينة مصراتة غرب البلاد بينها مبنى الكلية الجوية.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش اللواء محمد منفور، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، "نفذنا 13 غارة جوية على مواقع المليشيات في قاعدة مصراتة الجوية، وكانت الإصابات دقيقة وناجحة".

وأكد منفور أن المواقع المستهدفة هي مخزن للطائرات التركية بدون طيار، وغرفة تحكم ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى مخازن للصواريخ التي تستخدمها هذه الطائرات المسيرة، ولفت إلى أن الطائرات القتالية للجيش عادت إلى قواعدها بعد نجاح العملية.

يذكر أن "قوات مصراتة" ضمن الميليشيات التي يتصدى لها الجيش الليبي خلال حملته لاستعادة طرابلس.

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