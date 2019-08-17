بوروسيا دورتموند يسحق أوجسبورج بخماسية في الدوري الألماني

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على ضيفه أوجسبورج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم.



أهداف دورتموند جاءت عن طريق باكو ألكاسير "هدفين"، جادون سانشو، ماركو رويس وجوليان براندت في الدقائق 3، 51، 57، 59 و82، بينما أحرز فلوريان نيديرليشنر هدف أوجسبورج الوحيد في الدقيقة الأولى.



بهذه النتيجة، اعتلى دورتموند صدارة البوندسليجا بعدما حصد أول ثلاث نقاط، بينما تذيل أوجسبورج جدول الترتيب.



وفي نفس الجولة، فاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر فرايبورج على ضيفه ماينز بثلاثية نظيفة، كما نجح بايرن ليفركوزن في الفوز على ضيفه بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وانتصر فولفسبورج على ضيفه كولن بهدفين مقابل هدف.



ويلتقي مساء اليوم بروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه شالكه في إطار مباريات الجولة ذاتها، وكان بايرن ميونخ حامل اللقب قد افتتح حملة الدفاع عن لقبه أمس بتعادل إيجابي مع هيرتا برلين بهدفين لكل منهما.