الغرف التجارية: 25% انخفاضًا في أسعار الخضروات نتيجة زيادة المعروض

أعلنت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، في تقريرها الأسبوعي، عن انخفاض في أسعار الكثير من الأصناف في قطاعها بنسبة تتراوح بين 15% و25% في سوق الجملة، مما ينعكس ايضا على الأسعار في سوق التجزئة.



وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، إن سوق الخضروات والفاكهة مستقرة في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.



وتوقع "النجيب" مزيدا من الاستقرار في سوق الخضروات والفاكهة في المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.



وهناك رصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا، خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلعا أساسية بالنسبة للمواطنين؛ للوقوف على أي مستجدات تحدث أولا بأول.