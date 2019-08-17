شرطة نيوزيلندا تتهم رجلا بقتل سائح أسترالى

وجهت الشرطة النيوزيلندية، اليوم السبت، تهمة القتل لرجل يبلغ من العمر 23 عاما وذلك على خلفية حادث إطلاق النار المميت على السائح الأسترالي شون ماكينون الذي كان نائما في سيارة تخييم بالقرب من أحد أكثر وجهات التزلج على الماء شهرة في نيوزيلندا.



وكانت الشرطة النيوزيلندية قد ذكرت في بيان سابق، إنها فتحت تحقيقا في جريمة القتل عقب اكتشاف جثة السائح الأسترالي صباح أمس الجمعة في جوردونتون، على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من أوكلاند.



وقالت الشرطة إنها تمكنت من تحديد مكان المشتبه به مساء أمس الجمعة داخل إحدى العقارات على بعد أقل من 20 كيلومترا عن المكان الذي عثر فيه على العربة المستأجرة.



وأضافت الشرطة أنه تم توجيه اتهامات للمشتبه به في عدد من الجرائم الخطيرة من بينها القتل والسرقة المقترنة بظروف مشددة والتهديد بالقتل.



وكانت الشرطة قد ذكرت أنه تم استدعاؤها إلى منطقة "راجلان"، على الساحل الغربي لجزيرة "نورث أيلاند" الساعة 3:20 صباحا بالتوقيت المحلي بعدما حطم رجل زجاج نافذة المركبة التي كان ينام بداخلها الضحية وامرأة.