جونسون يلتقى ماكرون وميركل الأسبوع المقبل

قال مراسل لصحيفة الجارديان، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر للقاء الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، في أول زيارة خارجية منذ أن تولى منصبه الشهر الماضي.



ويسعى جونسون لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات على اتفاق خروج بلاده من التكتل أو مواجهة احتمال خروجها دون اتفاق في 31 أكتوبر، وهو احتمال أثار توقعات بأن يؤدي لاضطرابات كبرى في قطاع الأعمال، ومن شأن إبرام اتفاق بين الجانبين أن يحدد طبيعة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد الانسحاب.



وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي بجونسون دون تحديد موعد للقاء.