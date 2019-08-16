تكريم «سمير صبري» في مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

افًتتح مساء اليوم الجمعة، مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.



وبدأ الأحتفال بتكريم 9 من الشخصيات السكندرية المؤثرة والتي ساهمت في أثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي.



وكرمت وزير الثقافة، ورئيس دار الأوبرا، كل من، سامى فتح الله، والمهندس عبد الرحمن نصار عضوا مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، وإسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق وتسلمت التكريم عنه زوجته، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، مصمم الإستعراضات الكبير على الجندي، الموسيقار محمد علي سليمان، الدكتورة نيفين المحمودي المدير الفني لاوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية، الفنان الكبير سمير صبري، سامي محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية.



وتحدث الفنان سمير صبري بعد تسلمه التكريم، عن ذكرياته على مسرح سيد درويش أثناء الجامعة، وأن المسرح شهد كبار الفنانين في مصر والوطن العربي والعالم.



وأشار "صبري" إلى أنه سعيد بأنه يكرم في مسقط رأسه الإسكندرية، وأن ما يسعد الفنان تكريمه وهو ما زال على قيد الحياة، حيث يشعر بقيمته الفنية، ويلمس حب الناس له.