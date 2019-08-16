الأحد.. فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، فتح باب القيد بالدراسات العليا "دبلوم، تمهيدي ماجستير، ماجستير، دكتوراه" للعام الجامعي 2019 2020 بجميع كليات الجامعة اعتبارًا من بعد غد الأحد وحتى يوم 19 سبتمبر المقبل، طبقًا للشروط المعلنة بكل كلية.



وأوضح في بيان اليوم الجمعة أن التقدم الإلكتروني سيكون بموقع الجامعة بخدمة التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا http:misdb.minia.edu.egumisbuilt1registrationpg_admin.aspx، ثم يتم تقديم المستندات المطلوبة ورقيًا بمكتب الدراسات العليا بالكلية طبقًا للوائح والقواعد المنصوص عليها بالكليات.