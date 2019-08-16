رئيس إندونيسيا يتوقع معدل نمو اقتصادي 5.3%

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو "جوكوي" اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو 5.3 بالمائة العام المقبل.



جاء ذلك في الخطاب السنوي للرئيس عن الموازنة العامة.



وفي حال حدث هذا، فسيكون اقتصاد إندونيسيا حقق أسرع وتيرة نمو منذ عام 2013، مقارنة بمعدل نمو 5.2 بالمائة تتوقعه الحكومة للعام الجاري.



وأضاف الرئيس أن الاستهلاك المنزلي والاستثمار سيقودان توسع الاقتصاد الإندونيسي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد ليصل إلى رقم قياسي، يعادل 178 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج".



ويسعى جوكوي، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في أكتوبر المقبل لولاية رئاسية ثانية، إنعاش اقتصاد بلاده الذي يتباطأ في وجه تراجع الطلب العالمي والحرب التجارية بين أمريكا والصين.



وفور تحقيق فوز ساحق في انتخابات إبريل الماضين تعهد الرئيس بإصلاحات ترمي إلى جذب الاستثمار الأجنبي وعكس العجز التجاري المستمر.



ويكافح الاقتصاد الإندونيسي ليتجاوز معدل الخمسة بالمائة منذ عدة سنوات، وسط ركود أسعار السلع وكساد في قطاع التصنيع، ونما الاقتصاد بنسبة 5.05 بالمائة في الربع الثاني، في أبطأ وتيرة له خلال عامين.