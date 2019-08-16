الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

أمسية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:26 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، أمسية موسيقية في الثامنة مساء بعد غد الأحد، وذلك على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.

وأعدت نسمة عبد العزيز، برنامجا فنيا متميزا يتضمن تقديم باقة متنوعة من الأعمال الغربية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا.

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية.

ويكرم مهرجان الأوبرا الصيفي التي تنطلق فعالياته مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر المقبل بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي.

وتضم فعاليات المهرجان إقامة 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادي بيج باند، مي فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مأته"

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح يتراجع إلى المركز السادس أوروبيًا

منذ 41 دقيقة

غدا.. الأهلي وبيراميدز يختتمان دور الـ16 في كأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مؤلفة تتهم أحمد حلمي ومنى زكي بسرقة سيناريو «خيال مآتة»

ads

الصور

image description

أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها للقضاء على البناء المخالف

image description

نظافة وتجريف الطريق الدائري وحديقة سعد زغلول بوسط الإسكندرية

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

الأكثر قراءة

(فيديو).. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

توجيه السيسي بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية تتصدر اهتمامات الصحف

ذئب يهاجم قرية فى القليوبية ويصيب 4 مواطنين

غدا.. الأهلي وبيراميدز يختتمان دور الـ16 في كأس مصر

حلاوة زمان

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

الصحة

الحصة السوقية لدواء "هيرزوما" لعلاج سرطان الثدى تحقق نموًا 13%

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة

طرق طبيعية فعالة لعلاج حروق الشمس للأطفال

اليابان: ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن

الرئيس نيوز

جامعة القاهرة على رأس أفضل 300 جامعة بالتصنيف الصيني لعام 2019

جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع

المالية: استراتيجية متكاملة لوضع حجم الدين بمصر فى النطاق الآمن

عرض ملابس مارلين مونرو للبيع في مزاد علني

منوعات

تحذير من قضاء الأطفال لأكثر من ساعتين أمام الشاشات الإلكترونية

سريلانكا: دعوة لمقاطعة عروض الفيلة بسبب سوء المعاملة

تلاميذ في بوروندي يمزقون ملابسهم احتفالا بانتهاء العام الدراسي

نقاش حول حظر دخول السيارات وسط بوخارست

كشكول

لطلبة الدبلوم الفني.. تعرف على الجامعات والكليات التكنولوجية الجديدة

رؤساء لجان الثانوي ينتهون من تجهيزات امتحانات الدور الثاني

غداً.. طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحان العربي

بالصور.. "المحرصاوي" يتفقد مستشفى الحسين الجامعي

إسلام سياسي

هجوم سلفي على رئيس وزراء الهند

منشق يروي فضيحة جديدة لقيادات الإخوان في رابعة

"الشباب المستقل" تطالب بدعم مبادرات الإخوان في السجون

"رسائل معتقل".. انقلاب جديد على جماعة الإخوان في السجون


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف جهودها بالمحافظات لضبط الأسواق

“تموين دمياط” تكشف حجم المخالفات خلال العيد

اطلاق قوافل طبية لعلاج أهالي الأقصر

“صحة الشرقية”: تقديم 140 ألف حالة كشف مجاني خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
ماجد حبته
هل ينجح الإسلاميون فى تدمير كندا؟!
مدحت بشاى
بأمرهم.. لا «ميكى» ولا «دراما» بعد اليوم
القس. رفعت فكرى
عبدالرحمن بيصار.. شيخ الاستنارة والانفتاح
المزيد

الثقافة

الليلة.. المسلمون في الغرب وصراع القيم بصالون علمانيون

3 حفلات يحييها الحلو وخرما وفرقة إيقاعات غينيا على مسرح القلعة

اليوم.. كشكول حواديت قديم بمركز جسور الثقافي

أمسية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك