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إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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بدأت الفنانة إحسان شريف، حياتها الفنية مع فرقة الهواة، واكتشفها زكي طليمات، وتزوجها بعدها قدمت عددًا من الأعمال المسرحية.

رغم الدور الشهير الذي عٌرفت به إحسان شريف، في فيلم "إشاعة حب"، وجملة "بنت سلطح باشا"، إلا أنها كانت من أسرة متوسطة، وبسبب دورها في هذا الفيلم حصرها المنتجون في مثل هذه النوعية من الأدوار.

واستطاعت إحسان شريف، أن تخرج من تحت هذه العباءة بأدوار قدمتها لسيدة فقيرة في فيلم "النمر الأسود"، مع الفنان أحمد زكي، وكذلك في دور الداية في فيلم "البوسطجي".

ويعد من أشهر أعمالها دور "العانس" في فيلم "أين عمري"، عن رواية إحسان عبدالقدوس، وقامت ببطولته الفنانة ماجدة والفنان زكي رستم، والذي يعد من أصعب الأدوار ولكنها برعت فيه، وتم بعدها ترشيحها لدور "بنت سلطح باشا".

نالت جائزة من الرئيس السادات عام 1977 وكرمها ومنحها معاش 100 جنيه شهريا، إلى جانب أنها حصدت جوائز عديدة عن أدوارها في أفلام "الناصر صلاح الدين، ومضى قطار العمر، والغريب"، وكانت قارئة جيدة، وتحب أن تثقف نفسها، فعرفت في الوسط الفني بأنها "الموسوعة الثقافية"، ويقال عنها إنها قرأت 1000 كتاب ما بين العربية والإنجليزية والفرنسية فكانت تجيد اللغتين باقتدار حتى أن يوسف وهبي كان يستعين بها في تمصير بعض رواياته من الفرنسية للعربية.

وكانت تعلم الكثير من الفنانات، اللغات بأجر، أمثال فاتن حمامة، وشادية، وماجدة، وسعاد حسني، وزبيدة ثروت، ونجلاء فتحي، ونورا، وظلت تعمل حتي آخر عمرها حتى أنهكها مرض السكر الذي قضى عليها، وتوفيت في 8 سبتمبر 1985 بسبب مضاعفات مرض السكري.

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