نوير: دورتموند أصبح أفضل من بايرن ميونخ

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أن بوروسيا دورتموند أصبح الأفضل في ألمانيا بعد الصفقات التي أبرمها الأخير في الميركاتو الصيفي، بينما أكد في الوقت نفسه على طمع فريقه في حصد لقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي.



وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قال نوير: "دورتموند أبرم صفقات جيدة هذا الصيف، وأصبحوا في وضعية أفضل، كما يشهد كثيرون بذلك".



وأضاف: "الجميع يُردد الآن أنهم أكثر تعطشًا للفوز بلقب البوندسليجا، لكننا مازلنا هنا".



وأبرم دورتموند 5 صفقات هذا الصيف، حيث تعاقد مع ماتس هوميلز، نيكو شولز، ثورجان هازارد، جوليان براندت وماتيو موري.



وأشار الحارس الألماني المخضرم إلى عزم فريقه مواصلة تعزيز رقمه القياسي، حيث قال: "نجحنا في الفوز بلقب البوندسليجا في آخر 7 سنوات، ونريد الاستمرار على هذا النحو لأطول فترة ممكنة، فنحن متعطشون وطامعون في المزيد".



ويفتتح بايرن ميونخ مشواره في البوندسليجا، غدًا الجمعة، بمواجهة ضد هيرتا برلين على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الأولى.