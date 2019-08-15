انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع في أبو النمرس

قررت نيابة أبو النمرس، الخميس، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في مصنع بلاستيك بزاوية أبو مسلم التابعة لمنطقة شبرامنت بنطاق قسم شرطة أبو النمرس لبيان سبب اندلاع الحريق.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل مصنع بزاوية أبو مسلم، فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتم إخماد الحريق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.