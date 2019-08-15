حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 15 أغسطس 2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:38 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:
مهنيًا: القمر المكتمل يضعك أمام خيار لا بد منه، وقد يعالج مسألة عالقة منذ مدة، وتطالب بتبرير لنفقات أو لميزانية أو لمصاريف.
عاطفيًا: سوء التفاهم غالبًا ما يؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، لذا، يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة.
صحيًا: إذا حاول الزملاء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية، فلا تتردد في الموافقة، فهي مفيدة لك.
مهنيًا: القمر المكتمل يضعك أمام خيار لا بد منه، وقد يعالج مسألة عالقة منذ مدة، وتطالب بتبرير لنفقات أو لميزانية أو لمصاريف.
عاطفيًا: سوء التفاهم غالبًا ما يؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، لذا، يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة.
صحيًا: إذا حاول الزملاء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية، فلا تتردد في الموافقة، فهي مفيدة لك.