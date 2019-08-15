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رياضة

دورتموند يطلق التحدي في وجه بايرن ميونيخ

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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لم يتردد مدرب بوروسيا دورتموند السويسري لوسيان فافر في رفع التحدي علنا في وجه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة عشية انطلاق الموسم الجديد من البوندسليغا الجمعة.

وقال فافر الذي قاد فريقه الموسم الماضي إلى احتلال مركز الوصيف "يملك بايرن ميونيخ أفضل العوامل في البداية، لكننا نريد أن نكون منافسين أقوياء وسنحارب حتى النهاية من أجل اللقب".

وقد يكون دورتموند استخلص العبر من الموسم الماضي بعد أن تقدم على الفريق البافاري في ثماني مناسبات بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني فأنهى الموسم في المركز الثاني ليحرز بايرن لقبه السابع تواليا في انجاز غير مسبوق في البوندسليجا.

وسيسعى "أسود فستفال" الى التعلّم من الاخطاء التي حصلت الموسم المنصرم على الصعيدين النفسي والرياضي. إذ وجهت انتقادات لمسؤولي النادي بأنهم تساهلوا مع لاعبيهم في الفترة الحاسمة من الموسم.

مما لا شك فيه أن بطل أوروبا عام 1997 ووصيف القارة 2013 يضم لاعبين شبان موهوبين ولكنهم يعانون من عدم ثبات في المستوى، ولذلك عزز صفوفه للموسم المقبل على جبهات مختلفة.

وكانت الصفقة الأبرز عودة المدافع الألماني ماتس هوملز (30 عامًا) الى صفوف النادي الذي لعب معه بين عامي 2009 و2016 وحقق معه لقب البوندسليغا في مناسبتين (2011و2012) قادمًا من بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات حقق خلالها اللقب المحلي ثلاث مرات بصفقة بلغت 37 مليون يورو وذلك لتعويض رحيل قلب الدفاع الفرنسي أبدو ديالو الذي عاد الى بلاده من بوابة باريس سان جرمان.

وأعرب بطل العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 عن سعادته بالعودة قائلا "ما جذبني للعودة هو الدور الذي اقترحه عليّ أكي فاتسكه (رئيس النادي) وهو دور القيادة (...) حيث سأتحمل المسؤولية عندما تكون الأمور سيئة أحيانًا وسأكون متواجدًا في الظروف الصعبة وأقود زملائي".

وعزز دورتموند صفوفه باستقدام كل من المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد (26 عامًا) من بوروسيا مونشنغلادباخ، الظهير الأيسر الألماني نيكو شولتس (26 عامًا) من هوفنهايم ومواطنه الجناح يوليان براندت (23 عامًا) من باير ليفركوزن.

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