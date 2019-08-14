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عالم

انفجار روسيا النووي.. الغموض يستحضر كابوس "تشيرنوبل"

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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انفجار غامض ارتفاع في مستوى الإشعاع، تقارير رسمية متأخرة، وتناقض في المعلومات.. وقائع خرجت من مدينة سيفيرودفينسك الروسية أعادت إلى الأذهان كابوس كارثة تشيرنوبل والمآسي التي نجمت عنها.

فالمعلومات الشحيحة والمتدرجة التي قدمتها السلطات الروسية في الكشف عن وقوع الحادث النووي، يوم الثلاثاء الماضي، وعلى الرغم من أنه أقل خطورة من كارثة تشيرنوبيل عام 1986، إلا أنه أثار العديد من المخاوف.

يأتي ذلك في وقت تجد السلطات الروسية نفسها في موقف لا تحسد عليه، في الإسراع نحو اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتقليص حجم الأضرار التي قد تنجم عن مثل هذه الانفجارات، حتى لا يغدو انفجار يوم الثلاثاء أشبه بكابوس تشيرنوبل.

وظهر التضارب في التصريحات الأولية يوم الجمعة الماضي، والتي نقلتها وكالات الأنباء الرسمية، إذ قال الجيش الروسي إن حريقًا اندلع عندما انفجر محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل في موقع اختبار.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يتعارض ذلك مع تقرير صادر عن السلطات المحلية في مدينة سفيرودفينسك، الذي قال إن عدادات الإشعاع سجلت ارتفاعا.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية في وقت لاحق أن الإشعاع ارتفع لفترة قصيرة إلى 200 مرة عن المستويات الطبيعية.

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