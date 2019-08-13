روسيا: زيادة مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك

أعلنت روسيا منذ قليل زيادة مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك التي شهدت انفجار في قاعدة عسكرية الخميس الماضي.



وقد وقع انفجار في قاعدة نيونوكسا الخميس الماضي، قرب مدينة سفرودفنسك، وحدثت خلال القيام بتجربة اختبار محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل، وأسفر الحادث في البداية عن وفاة اثنين من الاختصاصيين متأثرين بجروحهما وإصابة ستة آخرين، ثم أرتفع عدد القتلى في اليوم التالي إلى خمسة أشخاص.



وعقب الانفجار أعلنت السلطات بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة نيونوكسا لإطلاق الصواريخ يوم الخميس يحتوي على نشاط إشعاع نووي، موضحة أنه تسبب في مقتل خمسة أشخاص.



بينما ذكرت بلدية مدينة سفرودفنسك ونشرت على موقعها على شبكة الإنترنت أن أجهزة الاستشعار لديها "سجلت ارتفاعا للنشاط الإشعاعي لمدة قصيرة".



وذكر مسؤولون في شركة "روس-أتوم" النووية الروسية المملوكة للدولة إن الحادث المميت الذي وقع قبل أيام في موقع عسكري بشمال البلاد قد وقع خلال اختبار صاروخ على منصة بحرية.



وذكروا إن النار اشتعلت في وقود الصاروخ فتسبب في انفجاره وأدت قوة الانفجار إلى إلقاء عدة أشخاص في البحر.



تختص قاعدة نيونوكسا في روسيا التي افتتحت في عام 1954 في اختبار صواريخ الأسطول البحري، وتجري فيها تجارب حول الصواريخ الباليستية.