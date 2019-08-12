دورتموند يعير لاعب الوسط الصاعد جوميز إلى ناد إسباني

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، إعارة لاعب خط الوسط الإسباني الصاعد سيرجيو جوميز إلى ناد إسباني يلعب في الدرجة الثانية.



وأوضح دورتموند أن جوميز 18 عاما الحائز مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما على بطولة أوروبا، سيلعب الموسم المقبل لنادي إس دي هوسكا.



ولا يتضمن عقد الإعارة بندا يتيح للنادي الإسباني إمكانية شراء جوميز الذي انتقل من فريق 19 عاما في برشلونة إلى دورتموند مطلع 2018 وكانت قد كثرت مشاركاته في الفترة الأخير بالذات في الفريق الرديف.



من جانبه، قال ميشائيل تسورك المدير الرياضي لدورتموند إن " سيرجيو موهبة كبيرة في وسط الملعب تحتاج إلى ممارسة اللعب لكن لا يمكن لنا أن نوفرها له في الوقت الراهن".



يذكر أن دورتموند يواصل تصغير قائمته وذلك بعد رحيل الياباني شينجي كاجاوا والألماني ماكسميليان فيليب.