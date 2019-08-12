الطب الوقائي: متابعة الحالة الصحية للحجاج لدى عودتهم لمدة 3 أسابيع

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن الحجر الصحى يقوم بتحرير كروت الصحة العامة "المراقبة الصحية" لكل حاج ومخالط قادم من الأراضي الحجازية مع إستيفاء كافة البيانات المطلوبة "الاسم رباعيًا – العنوان تفصيليًا – الجنسية – رقم الرحلة – جهة وتاريخ القدوم – رقم التليفون" بطريقة واضحة، ويتم ادخال البيانات المدرجة بكروت "المراقبة الصحية" على برنامج تسجيل ومتابعة القادمين.



وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى، لـ"الدستور"، إلى أنه يتم متابعه الحالة الصحية للحجاج بعد عودتهم لارض الوطن لمدة ثلاثه اسابيع من تاريخ الوصول، وذلك من خلال الادارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية التابعة للقطاع الوقائى بوزارة الصحة، للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية التى قد تحدث بين الحجاج من خلال برنامج المراقبة الصحية للحجاج، لافتًا إلى أنه يتم متابعه الحالة الصحية لهم من خلال الفريق الوقائى على المستوى المركزي من خلال فريق الخط الساخن 105 وعلى مستوي مديريات الشئون الصحيه بالمحافظات عن طريق الاتصال التليفوني او القيام بالزيارات المنزليه طبقا لمحل السكن بالمحافظات واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حال ظهور أى أعراض مرضية على الحجاج.