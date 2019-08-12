"تضامن الإسكندرية": توزيع لحوم 23 عجل على الأسر الأولى بالرعاية

قال رضا متولي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، إن المديرية وزعت في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك لحوم 23عجلًا، بالتنسيق مع جمعية مصر الخير، والجمعيات الأهلية، في 7 إدارات على مستوي الإسكندرية.



وأضاف "متولي" أن المديرية قد وزعت قبل عيد الأضحى المبارك 250 كيلو لحوم على الأسر الأولي بالرعاية، والفقراء والمحتاجين والمرأة المعيلة من خلال أبحاث إجتماعية معدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



ومن جانبه قال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية قد تمت 11 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى.



وأضاف "عبد البصير" أن العمل يجرى على قدم وساق لذبح الاضاحى، خلال أيام التشريق، وإتمام شعيرة الاضحية، والذي بعد صلاة العيد مباشرة في المجازر التي حددتها وزارة الأوقاف.



وأوضح، أنه يتم تجميع الصكوك على مستوى الجمهورية، والذبح بمجازر أسوان، حيث تخطى عدد الأضاحى الـ5000 عجلًا على مستوي الجمهورية، وسوف يتم التوزيع بداية من يوم الجمعة القادم على. مستوي الجمهورية.