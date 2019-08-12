بالصور.. نجوم الأهلى فى حفل زفاف مروان محسن

احتفل اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلى ومنتخب مصر، بحفل زفافه، أمس الأحد، أول أيام عيد الأضحى، وذلك بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.



وحرص عدد من نجوم المارد الأحمر على حضور حفل الزفاف، بعد الانتهاء من مواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان، والتى حقق فيها الأهلى انتصارًا كبيرًا بـ 4 أهداف مقابل لا شىء، كان أبرزهم: سعد سمير ووليد سليمان ومحمد محمود.



وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، قرر استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة اطلع برة السودانى، بسبب استعداده لحفل زفافه.