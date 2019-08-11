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حوادث

النيابة تأمر بتحليل عينات زيت طعام فاسد تم ضبطه بأوسيم

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أمرت نيابة أوسيم بإرسال عينة من 27 طنا من زيوت طعام وطحينة فاسدة إلى المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها بعد ضبطها داخل مصنع.

وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين والمباحث الجنائية حول نشاط المتهم صاحب المصنع ومصدر تجميعه تلك الكميات من الزيوت السابق استخدامها لإعادة تعبئتها وبيعها بالأسواق.

كانت وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حول قيام مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم بتجميع كميات كبيرة من زيوت الطعام السابق استخدامها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وبيعها لمطاعم الوجبات الجاهزة مسببًا أضرار بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط المدير المسئول وبتفتيش المصنع تم ضبط كمية قدرها 26 طن و665 كيلو جرام "زيت طعام، زيت حار، طحينة" جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

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