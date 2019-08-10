أهلي شندي السوداني يتعادل مع بانداري الكيني في تمهيدي الكونفدرالية

تعادل فريقا (أهلي شندي) السوداني و(بانداري) الكيني بدون أهداف في الدور التمهيدي لبطولة "الكونفدرالية" لكرة القدم.



والتقى الفريقان اليوم في مباراة الذهاب في كينا، وبذلك يكون "أهلي شندي" السوداني مُطالب بالفوز، في لقاء الإياب في السودان، لضمان التأهل إلى الدور المقبل.