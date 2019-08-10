السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

دورتموند يستفيد من تجربة الكأس قبل افتتاح مسيرته في البوندسليجا

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:46 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
رغم تغلبه على بايرن ميونخ قبل أيام في كأس السوبر الألماني، وجد بوروسيا دورتموند صعوبة في اجتياز منافسه المتواضع يوردينجن أمس الجمعة في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا.

وفيما احتفل مشجعو دورتموند أمس بلاعبهم السابق كيفن جروسكروتز المدير الفني لفريق يوردنجن، أفلت الفريق بصعوبة من مفاجأة حقيقية وتغلب على يوردنجن بهدفين نظيفين في الشوط الثاني من المباراة ليتأهل إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا.

وقال ماركو ريوس قائد فريق دورتموند: "عندما تحل ضيفا على فريق ينشط في دوري الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا تكون المواجهة سهلة على الاطلاق.. يوردنجن لعب بشكل جيد. دافع بعمق. بالنسبة لنا كان من الصعب التغلب عليهم".

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم كسر ريوس حاجز الصمت في اللقاء بتسجيل الهدف الأول بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

واعترف ريوس بأن هذا الهدف كان من الممكن ألا يحتسب إذا جرى تسجيله في مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا) حال لجأ الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

واصطدمت الكرة بيد ريوس دون عمد قبل أن يضع اللاعب الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول في المباراة.

وبهذا، احتاج ريوس ودورتموند إلى بعض الحظ لتحقيق هذا الفوز المستحق والذي أكده باكو ألكاسير بالهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 70.

وقال ريوس: "كان مهما أن نحتفظ بهدوئنا ونواصل الضغط على الفريق المنافس.. كان واضحا أن يوردنجن لن يستطيع مواصلة الركض بعد الدقيقة 60. تقدمنا 1 صفر ثم 2 صفر وحسمنا المباراة".

وبعد انتهاء المباراة، تبادل ريوس قميصه مع زميله السابق جروسكروتز الذي نال تحية مشجعي دورتموند.

وأوضح جروسكروتز 31 عاما الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل إنه بمجرد أن وقف وابنته أمام جماهير دورتموند، نالا تحية كبيرة من الجماهير.

وأشار جروسكروتز الذي يقود فريقه حاليا في دوري الدرجة الثالثة: "كان يوما حماسيا. يمكننا أن نفتخر بأدائنا".

وكان جروسكروتز فاز بلقب البوندسليجا مرتين مع دورتموند في 2011 و2012 كما فاز معه بلقب الكأس في 2012 لكنه ترك الفريق في 2015.

وأوضح جروسكروتز: "دورتموند سيظل النادي الذي أنتمي إليه وأشجعه".

ودافع يوردنجن بشكل أقوى وأعمق ليقدم تحديا مختلف لدورتموند عما واجهه الفريق أمام بايرن قبل أيام في كأس السوبر الألماني والتي فاز فيها دورتموند 2 صفر ولكن بأداء مختلف.

وقال ريوس: "كان علينا أن نجعل المنافس يركض أكثر من هذا".

واعترف لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند، والذي دفع بلاعبيه الجديدين ماتس هوملز وتورجان هازارد في هذه المباراة، بأن الفريق ما زال يفتقد للانسجام مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة على أرض الملعب.

ورغم هذا، يرجح أن يكون فافر سعيدا بالتطور الذي شهده مستوى الفريق قبل افتتاح مسيرته في البوندسليجا بلقاء أوجسبورج يوم السبت المقبل وذلك على الرغم من الخطأين اللذين ارتكبهما هوملز في الشوط الأول من مباراة الأمس.

وقال جروسكروتز: "بقليل من الحظ، كنا نستطيع التقدم على دورتموند 1 صفر".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على مصير أفراد أسرة الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

منذ حوالي 7 ساعات

تأخيرات الوجهين القبلي والبحري اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرتا التعاون الدولى والتضامن تتألقان بالأبيض فى حفل جينيفر لوبيز

ads

الصور

image description

جبل عرفات.. لبيك اللهم لبيك

image description

إقبال على شراء مواشى الأضحية

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

ستوديو

بعد 15 يوما من طرحه.. تعرف على إجمالي إيرادات "الفيل الأزرق2"

كريم عبدالعزيز ينتظر أحمد عز للتحضير لـ "1919"

غدًا.. "دفع رباعي بقوة" يطرح التريلر الدعائي في عيد الأضحى

مجد القاسم يحيي حفل أفواج في جبل طويلات بدهب.. ٦سبتمبر

رياضة

ليوناردو يؤكد وجود مفاوضات متقدمة بشأن نيمار

البايرن يختتم معسكره استعدادًا لمواجهة كوتبوس

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع شيكابالا

توخيل يلتف حول رغبته في ضم دوناروما

الرئيس نيوز

التضامن: صرف 59 مليون جنيه شهريا لسداد النفقة للمستحقين من بنك ناصر الاجتماعى

المتحف الكبير يستقبل 6 قطع أثرية ضخمة من المتحف المصري بالتحرير

حماس: الاحتلال ارتكب جريمة بحق شبان غاضبين من حصار غزة

السيسى يتبادل التهانى مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

منوعات

اصطدام نيزك بأكبر كوكب فى مجموعتنا الشمسية

بكين تحتضن معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

التبول في منتصف الليل يسبب أمراض خطيرة

كشكول

"التنسيق" يحدد آخر فرصة لـ"المتخلفين" عن تسجيل رغبات القبول بالجامعات

جامعة الإسكندرية: توفير عدد إضافى من الأسرّة بمستشفي الطلبة خلال إجازة العيد

"الكاريزما ولغة الجسد" دورة تدريبية بجامعة حلوان

ننشر مؤشرات تنسيق رياض الأطفال ببورسعيد

إسلام سياسي

محطات في ملف الإرهابي أحمد عبدالرحمن العقل المدبر لتفجير معهد الأورام

نكشف حقيقة مقتل الإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا

أنباء عن مقتل "أبوالفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟


زيت وسكر

الإعلان عن 200 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ 3 آلاف جنيه

شروط يجب توافرها في من ينتوي أداء سنة الأضحية

بالفيديو.. “التموين” تتخذ قرارًا جديدًا بشأن تظلمات المستبعدين من البطاقات

تخفيضات 30% على أسعار السلع الأساسية واللحوم والدواجن ببورسعيد

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

محاضرات ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأضحى في الجيزة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "حول العالم للأطفال في اليونان"

صفحتنا ع الفيس بوك