دورتموند يستفيد من تجربة الكأس قبل افتتاح مسيرته في البوندسليجا

رغم تغلبه على بايرن ميونخ قبل أيام في كأس السوبر الألماني، وجد بوروسيا دورتموند صعوبة في اجتياز منافسه المتواضع يوردينجن أمس الجمعة في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا.



وفيما احتفل مشجعو دورتموند أمس بلاعبهم السابق كيفن جروسكروتز المدير الفني لفريق يوردنجن، أفلت الفريق بصعوبة من مفاجأة حقيقية وتغلب على يوردنجن بهدفين نظيفين في الشوط الثاني من المباراة ليتأهل إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا.



وقال ماركو ريوس قائد فريق دورتموند: "عندما تحل ضيفا على فريق ينشط في دوري الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا تكون المواجهة سهلة على الاطلاق.. يوردنجن لعب بشكل جيد. دافع بعمق. بالنسبة لنا كان من الصعب التغلب عليهم".



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم كسر ريوس حاجز الصمت في اللقاء بتسجيل الهدف الأول بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.



واعترف ريوس بأن هذا الهدف كان من الممكن ألا يحتسب إذا جرى تسجيله في مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا) حال لجأ الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).



واصطدمت الكرة بيد ريوس دون عمد قبل أن يضع اللاعب الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول في المباراة.



وبهذا، احتاج ريوس ودورتموند إلى بعض الحظ لتحقيق هذا الفوز المستحق والذي أكده باكو ألكاسير بالهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 70.



وقال ريوس: "كان مهما أن نحتفظ بهدوئنا ونواصل الضغط على الفريق المنافس.. كان واضحا أن يوردنجن لن يستطيع مواصلة الركض بعد الدقيقة 60. تقدمنا 1 صفر ثم 2 صفر وحسمنا المباراة".



وبعد انتهاء المباراة، تبادل ريوس قميصه مع زميله السابق جروسكروتز الذي نال تحية مشجعي دورتموند.



وأوضح جروسكروتز 31 عاما الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل إنه بمجرد أن وقف وابنته أمام جماهير دورتموند، نالا تحية كبيرة من الجماهير.



وأشار جروسكروتز الذي يقود فريقه حاليا في دوري الدرجة الثالثة: "كان يوما حماسيا. يمكننا أن نفتخر بأدائنا".



وكان جروسكروتز فاز بلقب البوندسليجا مرتين مع دورتموند في 2011 و2012 كما فاز معه بلقب الكأس في 2012 لكنه ترك الفريق في 2015.



وأوضح جروسكروتز: "دورتموند سيظل النادي الذي أنتمي إليه وأشجعه".



ودافع يوردنجن بشكل أقوى وأعمق ليقدم تحديا مختلف لدورتموند عما واجهه الفريق أمام بايرن قبل أيام في كأس السوبر الألماني والتي فاز فيها دورتموند 2 صفر ولكن بأداء مختلف.



وقال ريوس: "كان علينا أن نجعل المنافس يركض أكثر من هذا".



واعترف لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند، والذي دفع بلاعبيه الجديدين ماتس هوملز وتورجان هازارد في هذه المباراة، بأن الفريق ما زال يفتقد للانسجام مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة على أرض الملعب.



ورغم هذا، يرجح أن يكون فافر سعيدا بالتطور الذي شهده مستوى الفريق قبل افتتاح مسيرته في البوندسليجا بلقاء أوجسبورج يوم السبت المقبل وذلك على الرغم من الخطأين اللذين ارتكبهما هوملز في الشوط الأول من مباراة الأمس.



وقال جروسكروتز: "بقليل من الحظ، كنا نستطيع التقدم على دورتموند 1 صفر".