دورتموند يهزم يوردينجين ويتأهل للدور الثانى بكأس ألمانيا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى الدور الثاني في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب تغلبه على يوردينجين 2 صفر، الجمعة في الدور الأول من المسابقة.



وسجل هدفي دورتموند ماركو ريوس وباكو ألكاسير في الدقيقتين 49 و.70، وكان دورتموند بدأ موسمه بالتتويج بلقب كأس السوبر الألماني عقب فوزه على بايرن ميونخ 2 صفر يوم السبت الماضي.



كما تأهل أيضا إلى الدور الثاني فريق نورنبرج بعد تغلبه على إنجولشتاد 1 صفر.



ويدين نورنبرج بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولا دوفيدان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.87



كما تأهل أيضا للدور الثاني، فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بعد فوزه على ساند هاوزن 1 صفر.



وسجل هدف مونشنجلادباخ الوحيد ماركوس تورام في الدقيقة.19