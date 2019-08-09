العصابات التشادية تحرق عشرات المنازل بمرزق الليبية

أفاد موقع "ليبيا مباشر" بقيام المسلحين والعصابات التشادية، بإحراق عشرات المنازل بمدينة مرزق جنوب ليبيا.



وقال الموقع: "إحراق عشرات المنازل اليوم الجمعة بعد أن فر منها السكان المنحدرين من قبائل الأهالي في أحياء (الديسة – الحرية – القروض) بمدينة مرزق على يد عشرات المسلحين الذين يؤكد السكان بأنهم ليبيون وتشاديون يقودهم الإرهابي حسن موسى سوقي التباوي، تحت مسمى (قوة حماية الجنوب) التي أعلنت تبعيتها للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للمجلس الرئاسي بأمرة الفريق علي كنّه".



وكانت قناة 218 الليبية، أفادت في وقت سابق بمقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات من سكان مدينة مرزق في هجوم مسلح فجر الجمعة.



ونقلت عن مصادر خاصة تأكيدها، تعرض أحياء المطار وبن دلواح والمقريف والديسة إلى هجوم من قبل مجموعات مسلحة، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.



ويأتي هذا الهجوم الجديد بعد نحو 5 أيام من تنفيذ القوات الجويّة التابعة للجيش الوطني الليبي 5 ضربات جوية على تمركزات المرتزقة التشاديين، التي تعتدي على أهالي مدينة مرزق، حسبما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش.