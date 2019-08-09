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سياسي

المستندات المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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أعلنت نقابة المحامين عن 7 مستندات مطلوبة للقيد فى نقابة المحامين بعد زوال القيد خاصة أن عددًا كبيرًا من الأعضاء حصلوا على زوال القيد خلال الأيام الماضية ممن لم يجددوا اشتراكات النقابة خلال العامين الماضيين.

وتتمثل هذه المستندات فى الأتي:
1. فيش جنائي
2. البطاقة الضريبية
3. تأمينات قطاع عام أو خاص
4. صورة بطاقة الرقم القومي
5. شهادة تحركات
6. كشف طبي
7. توكيلات أو أعمال عن سنوات ما قبل الزوال

وبالنسبة للمحامي الذي لم يتقدم بأي أوراق تثبت اشتغاله في أي من السنوات السابقة، فهذا تتم إعادة قيده على حسب درجته، سواء جدول عام مع ابتدائي، أو جدول عام مع استئناف، وليس له أي شيء في السنوات السابقة، لأن إعادة قيده تتم من تاريخه.

كان طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة العامة للمحامين أعلن أن من تقدم بأوراقه للنقابة ويملك كارنيه 2016 عددهم 3400 محام وتم تقسيم هؤلاء إلى أربعة مجموعات أولهما مجموعة تمتلك كافه الأوراق المطلوبة وأدلة الإشتغال اللازمة وتم تفعيل التجديد لهم وعليهم التوجه إلى النادي النهري بالمعادى واستلام كارنيه 2019
ثاني المجموعات وهم للذين تقدموا بأوراقهم، وبها نقل وإعادة للسنة التي تم حذفها من سنوات المعاش، وعليهم التوجه للنادي النهري لدفع الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة.

أما ثالث المجموعات فهي التي أخذت زوال قيد، وذلك لوجود نقص في أوراقهم، أو لم يتقدموا بها، وعليهم الرجوع للنقابة العامة، بأعمال سابقة بثلاث سنوات قبل الزوال، مثل الذين تم زوالهم في عام 2016.

أما المجموعة الرابعة فهى خاصة بالذين تقدموا بأوراق مزورة تزويرا فاضحا، لا يحتاج إلى الرجوع للشهر العقاري، ولا المحكمة لإثباته، وتم تحرير بلاغات للنيابات الجزئية المختصة التابع لها المحامي، لافتا إلى أنه تم أخذ جميع شهادات التحركات، التي بها شك في عدم صلاحيتها، وتم إرسالها لإدارة الجوازات للتأكد من صحتها.

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