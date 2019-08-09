ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية ويصفها بـ"الرائعة"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تلقى رسالة كتابية رائعًة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مُضيفًا أنه قد يعقد اجتماعًا أخر معه، على الرغم من استمرار نظامه في اختبار الصواريخ الباليستية.



ولم يفصح ترامب، في تصريحاته التى أوردتها مجلة "نيويورك بوست" الأمريكية، عن موعد هذا الاجتماع المحتمل عقده بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي.



وكانت بيونج يانج قد أجرت مؤخرًا تجارب صاروخية لها على الرغم من اتفاق كيم وترامب في القمة الأخيرة، التي عقدت بينهما في يونيو الماضي، على استئناف المفاوضات النووية بين البلدين في سبيل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام والأمن بها.



كما تطرق ترامب في حديثه، إلى النزاع القائم بين اليايان وكوريا الجنوبية، مُشيرًا إلى أن الجانبين في حاجة إلى التصالح.



يذكر أن اليابان طبقت لوائح مشددة على تصدير 3 مواد أساسية ضرورية لصناعة أشباه الموصلات والشاشات لكوريا الجنوبية في بداية الشهر الجاري وبدون إشعار مسبق، مما أضر بشدة باثنين من أهم صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا.



وتزعم طوكيو أن فرضها للقيود على الصادرات يرجع إلى تهاون نظام سول للتحكم في السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية من جانب دول ثالثة بما في ذلك ما يشمل كوريا الشمالية.