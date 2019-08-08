نادي المنيا الرياضي يبدأ في إعادة تأهيل وتطوير الملعب الرئيسي

قال المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، إن مجلس الإدارة قرر إعادة تأهيل الملعب الرئيسي للنادي لكي يصبح على المستوى المطلوب لاستضافة مباريات فرق النادي المختلفة خلال منافسات الموسم الجديد.



وأضاف رئيس النادي أن أعمال التطوير بدأت اليوم بإزالة الطبقة السطحية والنجيلة المتآكلة استعدادا لاستبدالها بتربة ونجيلة جديدة مستوردة، وشبكة ري حديثة، تليق بمستوى النادي وتكون داعمة للفرق للعب مبارياتها على الملعب، وعودته لمكانته السابقة.



وأوضح رئيس النادي أن أعمال التطوير سوف تستغرق مدة ثلاثة أشهر وبعدها سيكون الملعب جاهزا لاستضافة تدريبات ومباريات الفرق.



يذكر أن ملعب كرة القدم بنادي المنيا الرياضي تعرض للإهمال لسنوات طويلة وقامت مجالس الإدارات بتأجيرها لإقامة المعارض عليه مما تسبب في استهلاك تربته والنجيلة الخاصة به وأصبح لا يصلح حتي للتدريب عليه أو إقامة مبارايات للناشئين في الوقت الذي يتكبد فيه النادي ألاف الجنيهات لأستئجار ملعب لتدريب الفريق الأول أو نقل التدريبات والمباريات لملعب النادي فرع المنيا الجديدة وهو ملعب من الترتان الصناعي.