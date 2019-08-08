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رياضة

الليبي مهند عيسى ينضم إلى النجم الساحلي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:19 م
الليبي مهند عيسى
الليبي مهند عيسى
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أكد النجم الساحلي مساء اليوم الخميس أنه تم التعاقد مع اللاعب الليبي مهند عيسى لمدة 3 مواسم، بعد نجاحه في الاختبارات الفنية والطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن مهند عيسى "25 عاما" الذي يجيد كلاعب وسط مدافع قد وقع على العقود الرسمية، بحضور رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين.

من جهة أخرى؛ اختار المدير الفني لفريق جوهرة الساحل فوزي البنزرتي، 27 لاعبا لقائمة الفريق التي ستخوض المرحلة الإعدادية القادمة فيما تم إلحاق بقية اللاعبين، ومن بينهم المهاجم البوروندي شاكا بيانفوني بالفريق الثاني.

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