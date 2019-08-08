الليبي مهند عيسى ينضم إلى النجم الساحلي

أكد النجم الساحلي مساء اليوم الخميس أنه تم التعاقد مع اللاعب الليبي مهند عيسى لمدة 3 مواسم، بعد نجاحه في الاختبارات الفنية والطبية.



وتجدر الإشارة إلى أن مهند عيسى "25 عاما" الذي يجيد كلاعب وسط مدافع قد وقع على العقود الرسمية، بحضور رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين.



من جهة أخرى؛ اختار المدير الفني لفريق جوهرة الساحل فوزي البنزرتي، 27 لاعبا لقائمة الفريق التي ستخوض المرحلة الإعدادية القادمة فيما تم إلحاق بقية اللاعبين، ومن بينهم المهاجم البوروندي شاكا بيانفوني بالفريق الثاني.