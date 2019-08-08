الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق قذائف بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين اليوم نتيجة إطلاق صواريخ المسلحين قذائف في سوريا.



وقالت الوزارة: "يوم الثامن من أغسطس قرابة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت موسكو سجلت وسائل مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة حميميم إطلاق 4 صواريخ من الراجمات من الجهة الشمالية الغربية من بلدة كبانا باتجاه القاعدة"، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في إحدى البلدات على بعد 2 كلم عن مطار حميميم.