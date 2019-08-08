غضب فى مانشستر يونايتد بسبب إصرار زيدان على ضم بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، مساء أمس الأربعاء، بوجود حالة من الغضب داخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بسبب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.



و أشارت التقارير إلى أن مسئولي اليونايتد عبروا عن غضبهم وانزعاجهم من تصرف مدرب الفريق الإسباني فيما يتعلق بضغطه المستمر من أجل التعاقد مع بول بوجبا.



و يواصل زيدان ضغطه على إدارة الريال من أجل ضم مواطنه بوجبا متوسط ميدان اليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



و يضع الفرنسي صفقة ضم بوجبا لصفوفه في المقام الأول في الميركاتو الصيفي الحالي بهدف ترميم خط وسط الفريق في الموسم الجديد.



و يرتبط بوجبا في الوقت ذاته بإمكانية الرحيل عن اليونايتد والذهاب لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الفترة الحالية.