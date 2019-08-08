غضب فى مانشستر يونايتد بسبب إصرار زيدان على ضم بوجبا
الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:16 ص
أفادت تقارير صحفية إسبانية، مساء أمس الأربعاء، بوجود حالة من الغضب داخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بسبب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.
و أشارت التقارير إلى أن مسئولي اليونايتد عبروا عن غضبهم وانزعاجهم من تصرف مدرب الفريق الإسباني فيما يتعلق بضغطه المستمر من أجل التعاقد مع بول بوجبا.
و يواصل زيدان ضغطه على إدارة الريال من أجل ضم مواطنه بوجبا متوسط ميدان اليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
و يضع الفرنسي صفقة ضم بوجبا لصفوفه في المقام الأول في الميركاتو الصيفي الحالي بهدف ترميم خط وسط الفريق في الموسم الجديد.
و يرتبط بوجبا في الوقت ذاته بإمكانية الرحيل عن اليونايتد والذهاب لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الفترة الحالية.
و أشارت التقارير إلى أن مسئولي اليونايتد عبروا عن غضبهم وانزعاجهم من تصرف مدرب الفريق الإسباني فيما يتعلق بضغطه المستمر من أجل التعاقد مع بول بوجبا.
و يواصل زيدان ضغطه على إدارة الريال من أجل ضم مواطنه بوجبا متوسط ميدان اليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
و يضع الفرنسي صفقة ضم بوجبا لصفوفه في المقام الأول في الميركاتو الصيفي الحالي بهدف ترميم خط وسط الفريق في الموسم الجديد.
و يرتبط بوجبا في الوقت ذاته بإمكانية الرحيل عن اليونايتد والذهاب لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الفترة الحالية.