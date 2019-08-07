حبس مسجل طعن أمين شرطة فى السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، الأربعاء، بحبس مسجل خطر تعدى على أمين شرطة حاول ضبطه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



أكدت تحريات المقدم أحمد سعيد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تردد محكوم عليه هارب من قضية مخدرات على ميدان السيدة زينب.



عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان، وحال ضبطه تعدى على أحد أمناء الشرطة من القوة المرافقة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، محدثًا إصابته، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.



بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه في الحكم الصادر ضده، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.