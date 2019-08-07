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عالم

طرابلس.. قصف جوى على تمركزات ميلشيات الوفاق بعين زارة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:32 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفادت صحيفة المشهد صباح اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر محلية، بأن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قامت بشن غارات جوية على تمركزات لمسلحي الوفاق في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مساء أمس الثلاثاء، من قتل أخطر 8 قيادات للميليشيات المسلحة في ضواحي العاصمة خلال المعارك الأخيرة هناك، بحسب ما نقل موقع ليبيا 24.

وأكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابع لقوات الكرامة، محمد الترهوني، أن قوات الجيش تمكنت من صد تقدم للميليشيات الإرهابية في محور عين زارة، وغنم ست آليات تابعة للميليشيات.

وكشف عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات المتواجدة في ترهونة وإجدابيا ومحور الأحياء البرية بإمرة اللواء مفتاح شقلوف.

وقال الترهوني، إن الجيش أحرز تقدمات كبيرة في منطقة العزيزية بضواحي طرابلس.

ولا تزال المعارك في ليبيا مستمرة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والمليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في محيط العاصمة الليبية طرابلس.

وقد دعت الأطراف الدولية إلى وقف القتال.

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