مدرب أهلي جدة يكشف أسباب الهزيمة من الهلال

تحدث الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب نادي أهلي جدة السعودي عن أسباب السقوط بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام الهلال على ملعب “الجوهرة المشعة” اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وقال برانكو، في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “تعرضنا لأخطاء تحكيمية خلال المباراة وتسبب ذلك في الهزيمة الكبيرة، ومنها احتساب هدفي الهلال “الأول والثاني” بجانب إشهار الكروت الصفراء غير المستحقة”.



وتابع: “الأخطاء الفردية كان لها الدور في النتيجة النهائية، أضعنا عدد من الفرص بينما نجح المنافس في استغلال كراته وسنعمل على معالجة الأخطاء في القادم من المباريات”.



وأحرز رباعية نادي الهلال في شباك الأهلي؛ بافيتمبي جوميز ثلاثة أهداف “هاتريك” وجاء الرابع بأقدام البديل عبدالله الحافظ بينما سجل السومة ودجانيني هدفي الراقي.



وشهدت مباراة الكلاسيكو حضور جماهيري كبير من الجانب الأهلاوي صاحب الملعب، ولكن المباراة حسمها الهلال رغم تأخره في الشوط الأول بنتيجة 2-1.