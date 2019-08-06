برشلونة: راكيتيتش وأرتورو فيدال باقيان في الفريق

سلك إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الضوء على معاناة البلوجرانا من تخمة في منطقة وسط الملعب، عقب نهاية مباراة أرسنال الإنجليزي في كأس خوان جامبر الودية الأخيرة.



النادي الكتلوني يحاول التخلص من بعض اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن يبدو أن خروج رافينيا ألكانتارا هو الأقرب للحدوث، حيث تعتقد كل الأطراف أن رحيل اللاعب عن كامب نو أصبح وشيكًا.



أما بالنسبة لإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال النجمان الكرواتي والتشيلياني، فإن بقاء الثنائي بين جدارن كامب نو أصبح مؤكدًا، بعدما قرر كل منهما الاستمرار ضمن صفوف البرسا الموسم المقبل، والتعويل على جودتهما وإمكانياتهما للحصول على دقائق من جانب المدرب فالفيردي.