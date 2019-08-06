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رياضة

الهلال يهزم الأهلي السعودي برباعية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عاد الهلال من ملعب مضيفه أهلي جدة بانتصار عريض، برباعية لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بملعب الجوهرة المشعة.

وشهد اللقاء توهج الفرنسي جوميز الذي سجل للهلال ثلاثية، وتكفل زميله عبد الله الحافظ بإكمال الرباعية، في حين أحزر للأهلي عمر السومة ودجانيني.

بدأت المباراة بصغط اهلاوي، وتمكن عمر السومة من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 6 بعد عرضية عبدالفتاح عسيري، ليسكن الكرة بقدمه اليسرى في شباك المعيوف.

وفي الدقيقة 8 تمكن جوميز من تسجيل هدف بعد عرضية كاريلو، ولكن الحكم الغاه بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 15، عادل الهلال النتيجة عن طريق الفرنسي جوميز، بعد صناعة مميزة من كاريلو بالرأس، ليسكن جوميز الكرة برأسه في شباك العويس.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، وسنحت فرصة خطيرة لياسر الشهراني، في الطرف الايسر ولكنه عرض الكرة بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 25.

جانيني تمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق الاهلاوي، بعد مرتدة مميزة، مرر خلالها عبدالفتاح عسيري كرة رائعة لجانيني الذي انفرد بحارس الهلال ووضعها بقمه اليسرى في الشباك في الدقيقة 37.

تقدم الاهلي بعدها للهجوم بقوة، وسدد حسين عبدالغني كرة في الدقيقة 44، بعد عرضية سلمان المؤشر، ولكن دفاع الهلال ابعدها لركلة ركنية، واعلن الحكم بعدها نهاية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني كاد جانيني ان يسجل الهدف الثالث بعد ان حاول تحويل كرة عبدالفتاح عسيري العرضية الى المرمى ولكنها تهادت خارج الشباك، في الدقيقة 46.

عاد الهلال النتيجة عن طريق الفرنسي جوميز، بعد ان استفاد من ركلة ثابتة اوتدت من العويس، وسددها في الشباك في الدقيقة 47.

واصل الهلال تقدمه للامام، وكاد سالم الدوسري ان ينجح في تسجيل الهدف الثالث، بعد ان استلم كرة من جيوفينكو في داخل منطقة الجزاء، ولكنه سددها خارج الشباك، في الدقيقة 53.

بعدها بثلاث دقائق انفرد كاريلو بحارس الاهلي بعد تمريرة جيوفينكو، ولكنه سدد الكرة سهله في يد العويس.
عاد الاهلي للهجوم في الدقيقة 62، وكاد السومة ان ينجح في التسجيل، بعد ان عكس كرة عبدالفتاح برأسه، ولكن المدافع الكوري الهلالي، سو، ابعدها.

في الدقيقة 66 كاد الاهلي ان ينجح في التسجيل عن طريق جانيني بعد تمريرة السومة، ولكنه تأخر بالكرة وعكسها بيد الحارس عبدالله المعيوف.

هدأ اللعب بعدها وكانت اخطر فرص الاهلي في الدقيقة 77 بعد ان اعد السومة كرة بصدره للاعب حسين المقهوي، الذي سددها بيد الحارس عبدالله المعيوف.

بعدها بدقيقة رد الهلال بكرة خطيرة عن طريق جوميز بعد تسديدة من خارج الـ18 تصدى لها العويس، ثم حاول كاريلو ان يسجل بعد ان راوغ دفاع الاهلي، وعرض كرة من الجهة اليمنى ابعدها محمد ال فتيل.
في الدقيقة 88 واصل الهلال هجومه، وكال البديل محمد الشلهوب ان ينجح في تسجيل الهدف الخامس، بعد عرضية الشهراني، لكن العويس تصدى لها.

بعدها اعلن الحكم نهاية المياراة بفوز الهلال 4-2.

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