لأول مرة.. عرض مقتنيات أثرية بمتحف محمد علي

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بعد غد الخميس، معرضًا مؤقتًا تحت عنوان «يا رايحين للنبي الغالي»، وذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع المتاحف بوزارة الآثار احتفالًا بحلول عيد الأضحي المبارك.



وأشار مدير عام متحف قصر المنيل ولاء بدوي- في تصريح اليوم- إلى أن المعرض يضم قطعتين أثريتين نادرتين من كسوة الكعبة، ومخطوط نهج البردة للإمام البوصيري مدحًا وحبًا في رسول الله، ومصحف نادر لياقوت المستعصمين.



وأضاف أنه سيتم عرض أندر المقتنيات التي تخص الأمير محمد علي توفيق والمجموعات الأثرية النادرة التي اقتناها عبر حياته الطويلة، وصورتين نادرتين لأول مرة سيتم عرضهما للجمهور للأمير وهو بملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج.



ولفت إلى أنه سيتم كذلك عرض تاريخ كسوة الكعبة في العصر الحديث لزوار المتحف، ودور دار الكسوة بالخرنفش وطرز وألوان كسوة الكعبة عبر العصور.