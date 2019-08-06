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عالم

الشرطة الفيتنامية تفرق احتجاجًا بسبب بحر الصين الجنوبي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:47 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قال أحد الشهود لرويترز، إن الشرطة الفيتنامية فضت اليوم الثلاثاء، احتجاجًا قصيرًا خارج السفارة الصينية في هانوي، ضد المسح البحري الذي أجرته بكين لمنطقة بحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكانت السفن الفيتنامية والصينية في مواجهة مستمرة منذ أسابيع، وهي المواجهة الأخيرة في المياه التي تشكل نقطة إشعال عالمية محتملة حيث تتحدى الولايات المتحدة مطالبات الصين البحرية الشاملة.

وقال لو هوانج أحد المحتجين لرويترز: "نفعل هذا أمام السفارة الصينية لاظهار غضبنا للعالم".

يأتي هذا فيما تتهم فيتنام سفينة المسح الصينية Haiyang Dizhi 8 ومرافقيها بالقيام بأنشطة غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد والجرف القاري، وطالبت الصين بسحب جميع سفنها.
وفي الأسبوع الماضي، حثت مجموعة صيادين فيتنامية الحكومة على اتخاذ تدابير أقوى لإزالة السفن، قائلة إنهم يعطلون أنشطة الصيد.

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