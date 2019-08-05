100 ألف جنيه تعويض لأسرة كل شهيد و50 ألف للمصاب في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام الإرهابي، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي.



وأضافت وزيرة التضامن في بيان صحفي، أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.



يُذكر أن محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل شهد انفجارا، مساء أمس الأحد، ما أسفر عن وقوع 21 قتيلًا وإصابة 32 آخرين، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.



وطال الانفجار 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما جرى إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.