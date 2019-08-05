محمد صلاح يقدم دعمه وتعازيه لأسر ضحايا انفجار أمام معهد الأورام

أعرب نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عن كامل دعمه لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام في المنيل، إثر انفجار سيارة.



وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".



كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أكد أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرًا إلى أن آثارالحريق الضخم الذى اندلع خارج المعهد عقب انفجار سيارة لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.



وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة؛ نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.



وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى، لافتًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات، كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.