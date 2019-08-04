تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على مصنع بلاستيك في 6 أكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، الأحد، تجديد حبس المتهمين بالسطو على مصنع بلاستيك والاستيلاء على خزينة بداخلها 97 ألف جنيه، وجهاز لاب توب، بالإضافة إلى طن من مسحوق البودرة الخام الخاصة بإنتاج المصنع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من خفير خصوصي، و3 عمال بمصنع بلاستيك، أفادوا فيه بأنهم أثناء تواجدهم بالمصنع مقر عملهم، فوجئوا بحضور 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، هددوهم، وقيدوهم بالحبال، واستولوا على خزينة تحتوى على 97 ألف جنيه، ولاب توب، وطن بودرة خام، خاصة بإنتاج المصنع، و4 هواتف محمولة، وفروا هاربين.



وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن 5 أشخاص، أحدهم كان يعمل سابقًا بالمصنع، وراء ارتكاب الواقعة.



وبإعداد عدة أكمنة تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد فوزى عامر مفتش مباحث 6 أكتوبر، بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.