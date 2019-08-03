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حوادث

التحقيق مع المتهمين بسرقة خزينة مصنع بلاستيك في أكتوبر

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:05 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر، التحقيقات مع 4 متهمين بارتكاب واقعة السطو على مصنع وسرقة الخزينة الخاصة به بأكتوبر.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (خفير خصوصى وثلاثة عمال بمصنع بلاستيك) أنه أثناء تواجدهم بالمصنع بدائرة القسم فوجئوا بحضور أربعة مجهولين وبحوزة إثنين منهم أسلحة نارية، وقاموا بتقييدهم وإستولوا على (خزينة المصنع وبداخلها مبلغ مالى قدره 97 ألف جنيه - جهاز لاب توب - طن مسحوق من البودرة الخام الخاص بإنتاج المصنع - عدد 4 هواتف محمولة خاصة بهم) وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص (أحدهم عامل سابق بالمصنع – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالجيزة وبنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 4 منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب، وقرر العامل السابق بالمصنع أنه نظرًا لسابقة عمله بالمصنع وعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة عقد العزم على سرقتها فإتفق مع الباقين على إرتكاب الواقعة، وبتاريخ الواقعة توجهوا بسيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، وتمكنوا من الدخول للمصنع عن طريق تسلق السور الخلفى، وتهديد خفير المصنع والثلاثة عمال بفرد خرطوش وطبنجة صوت، وتقييدهم والإستيلاء على المسروقات وجهاز DVR الخاص بتسجيل الكاميرات وتوجهوا لشقة خاصة بأحدهم بمساكن دهشور حيث تمكنوا من كسر الخزينة والإستيلاء على المبلغ المالى من داخلها وإقتسامه فيما بينهم.. وأضاف بقيامهم بتسليم مسحوق البودرة الخام لـ ( مزارع سن 30 - مقيم ببنى سويف) للتصرف فيه بالبيع.. وأرشدوا عن (مبلغ مالى قدره 65850 جنيه - جهاز لاب توب - 80 إيصال أمانة "كانوا بداخل الخزينة")، وكذا الأسلحة والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة فى كسرها بمكان تخلصهم منها بمنطقة صحراوية متاخمة لمسكن أحدهم، وقرروا بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وتخلصهم من جهاز DVR والهواتف المحمولة الخاصة بالعمال بإلقائها بنهر النيل خشية تعقبهم وضبطهم.

تم استهداف المزارع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وما بحوزته من مسروقات.
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