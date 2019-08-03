قمر صناعي عسكري روسي يتفقد قمرا صناعيا آخر في مدار الأرض

قام القمر الصناعي العسكري الروسي "كوسموس – 2535" يوم 1 أغسطس الجاري بصيانة القمر الصناعي "كوسموس – 2536" وفحص حالته التقنية.



وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إن القمر الصناعي الأول الذي لعب دور المفتش اقترب من القمر الصناعي الآخر "كوسموس – 2536" في مدار الأرض وفحص حالته، ثم أرسل إلى مركز القيادة الأرضي معلومات عن مواصفاته وحالته التقنية.



وأوضح الناطق أن القمرين الصناعيين المذكورين يخضعان حاليا لسلسلة من الاختبارات والتجارب من شأنها دراسة تأثير عوامل الفضاء الكوني الطبيعية والصناعية على مجموعة الأقمار الصناعية الروسية.



وعلاوة على ذلك تجرى تجربة تكنولوجيا حماية الأقمار الصناعية وصيانتها في مدار الأرض مباشرة باستخدام أقمار صناعية أخرى.