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الصحة

7 فوائد وميزات للشاي الأسود

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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الكثيرون يحبون تناول الشاي الأسود، لكن لا يعرف جميعهم فوائده وخصائصه الكثيرة جدا.

نذكر هنا سبع خصائص للشاي الأسود

1-صحة تجويف الفم: بينت نتائج دراسة علمية أن الشاي الأسود على العكس من الرأي السائد يمكنه التقليل من الترسبات على الأسنان. كما أنه يمنع تكاثر البكتيريا الضارة، لأنه يحتوي على مركبات البوليفينول.

2-صحة القلب: اكتشف العلماء فائدة الشاي الأسود للقلب. فقد تبين أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاثة أكواب وأكثر من الشاي الأسود في اليوم أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 21%.

3-منع تلف الحمض النووي: تمنع مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، الموجودة في الشاي الأسود، تلف الحمض النووي الناتج عن تناول الكحول والتدخين وغيرها من السموم الكيميائية. هذه المركبات موجودة في مواد غذائية أخرى، لذلك ينصح بضمها إلى النظام الغذائي.

4-الوقاية من السرطان: من ميزات الشاي الأسود، منع تطور الأمراض السرطانية. وذلك لأنه يحتوي إضافة إلى مركبات البوليفينول، على مركب كاتيشين. فقد ظهر أن النساء اللواتي يتناولن الشاي الأسود بكثرة هن أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

5-صحة العظام: يفترض العلماء أن الشاي الأسود يمكنه جعل العظام أكثر متانة، حيث اكتشفوا أن الذين يتناولون هذا المشروب بكثرة عظامهم أمتن، وأقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل. يعود السبب في هذا إلى احتواء الشاي الأسود على مركبات كيميائية نباتية.

6-تخفيض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري: اكتشف الباحثون من نتائج دراستهم العلمية التي أجروها في جزر في البحر الأبيض المتوسط، أن كبار السن الذين يتناولون الشاي الأسود بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث يكفي تناول 1-2 كوب من الشاي الأسود لتخفيض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70%.

7-يخفف التوتر: الشاي الأسود مفيد للجهاز العصبي، لأنه يمتاز بخصائصه المهدئة والمخففة للتوتر النفسي. تناول الشاي الأسود بكميات معتدلة له فائدة كبيرة للجسم، ما يعزز منظومة المناعة.
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