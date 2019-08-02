الصور الأولى لـ"تركي آل الشيخ" بتيشرت نادي ألميريا الإسباني

نشر نادي الميريا الإسباني صورًا لـتركي آل الشيخ المالك الجديد للنادي.



ووقع تركي آل الشيخ عقد شراء نادي ألميريا الإسباني في حضور ألفونسو جارسيا رئيس النادي السابق طيلة 16 عامًا.



ونشر النادي صورة عبر حسابه الرسمي لتركي آل الشيخ بقميص الفريق بعدما ترك منصبه بنادي بيراميدز بعد بيع النادي للإماراتي سالم الشامسي.



ووفقًا لتقرير على موقع "diario de almeria" فإن قيمة بيع النادي تُقدر بـ20 مليون يورو حسب بعض المصادر لديهم.