أمين عام "الناتو" يعتزم زيارة نيوزيلندا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج من المقرر ان يزور نيوزيلندا يومي 5 و6 أغسطس الجاري.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ذكر بيان أن نيوزيلندا دعمت الجهود التي يقودها حلف "الناتو" لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان منذ عام 2001.



وأضاف البيان أن نيوزيلندا أعادت في شهر يونيو تركيز النشر لخفض عدد الأفراد على الأرض وشغل وظائف جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام وعمليات ما بعد الصراع.



ويزور ستولتنبرج نيوزيلندا لأول مرة خلال شغله منصب أمين عام "الناتو"، وزار سابقا البلاد بوصفه رئيس وزراء النرويج.

